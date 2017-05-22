У Кремлі підтвердили, що Путін летить до Макрона: обговорюватимуть війну на Донбасі

Президент Російської Федерації Володимир Путін 29 травня на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона відвідає з візитом Париж, в ході якого сторони обговорять врегулювання кризи в Україні. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

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Під час переговорів на вищому рівні планується обговорити стан та перспективи розвитку російсько-французьких відносин у політичній, торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах.

"Відбудеться обмін думками з актуальних міжнародних і регіональних питань, насамперед щодо координації зусиль у боротьбі з тероризмом і врегулюванні криз в Сирії і в Україні", - заявили в прес-службі.

Також планується, що Путін і Макрон спільно відкриють виставку, присвячену 300-річчю поїздки Петра I до Франції.