Медведєву не сподобалося, що представник України на засіданні ОЧЕС порушив питання деокупації Криму

Прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву не сподобалося, що представник України, причому українською мовою, на засіданні Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) порушив питання деокупації Криму. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив журналістам за підсумками засідання.

"Справді, був виступ нашого українського колеги. Мені здається, що в такому разі він, як кажуть, відзначився. У нього були установки, написані українським МЗС, він все це з папірця українською мовою і прочитав. Отже, він виконав свій обов’язок. Наша позиція від цього жодною мірою не змінюється, вона залишається колишньою, базується на волевиявленні громадян Криму, на змінах у Конституції Російської Федерації. Тому від такого роду заяв, звичайно, жодних внутрішніх наслідків для нашої країни не виникає", - сказав Медведєв.

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"Що стосується зовнішніх наслідків – так, Україна головуватиме. Якщо Україна хоче розвивати економічні відносини, то ми до цього готові. Ми ж з вами знаємо: Україна найбільше втратила від руйнування відносин з Російською Федерацією та іншими країнами Євразійського економічного союзу, тому що ці відносини на нас так чи інакше багато в чому замкнуті", - заявив він.

"Якщо вони хочуть розвивати співпрацю в причорноморському регіоні, ми до цього готові, не хочуть – це їхня справа. Ця дорога (кільцева дорога навколо Чорного моря – УНІАН) до речі, про яку йшлося, точно була б корисною для всіх держав, і для України в тому числі. Але такі проекти без згоди всіх держав не виникають, це абсолютно очевидно", - додав Медведєв.

Він запевнив, що РФ працюватиме і в період українського головування в ОЧЕС, оскільки вважають цю організацію корисною.

При цьому російський прем'єр назвав важливим сьогоднішнє засіданні, оскільки представники країн зустрічаються і обговорюють майбутнє – "сидять за одним столом і говорять однією мовою, навіть за наявності перекладачів".

"Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів на засіданні ОЧЕС зазначив, що Україна вірить в цю організацію, але без відновлення територіальної цілісності ніхто не може гарантувати, що мир повернеться в регіон", - у свою чергу повідомила прес-служба Мінекономрозвитку у Twitter.

Довідка УНІАН. Міжурядова організація ОЧЕС об'єднує 12 країн. Вона була заснована в 1992 році.