Черновецький розіграє у лотерею свої обійми, поцілунки і все, все, все... (фото)

Фантазії Леоніда Черновецького позаздрили б Попандопуло та Остап Бендер. Такого репродуктора оригінальних ідей та концепції з вибивання грошей не тільки Київ, а й уся Україна ще не знали. Кожного дня у голові столичного очільника народжується десяток способів по заробітку грошей.

Звісно, все чесно і прозоро, бо по-іншому ні мер, ні його "молода команда" працювати не можуть. І звісно ж, усе на благо киян, або, точніше окремої електоральної групи - "любих бабусь".

Зараз у розпорядження "Української правди" потрапила чергова резолюція Черновецького. Доручення дане виконуючому обов`язки заступника голови Київської міської адміністрації Олександру Луцькому.

На цей раз мер хоче брати гроші за можливість... обійнятися з ним чи поцілуватися.

Дуже схоже на афіші в цирку, зауважує видання: "По закінченні вистави усі зможуть сфотографуватися з тваринами. Мавпа - 10 гривень, дикобраз - 15 гривень, удав - 25 гривень. А також покататися на конях (40 гривень) і слоні (80 гривень)".