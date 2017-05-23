Під Радою активісти та представники УКРОПу вимагають спростити ввезення вживаних авто до України (фото)

Організатори пікету, «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» і громадська організація «Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто» («ЗАВТРА»), вимагають від парламенту розглянути та ухвалити законопроекти № 5561 та № 5562, які розробили народні депутати з УКРОПу у співпраці з представниками ГО «ЗАВТРА» та спільноти «Вільні люди мають авто».

Документи передбачають зняття низки обмежень при ввезенні автомобілів, зокрема щодо року випуску та кількості транспортних засобів на одну людину, а також заміну екостандарту «Євро-5» на технічний огляд. Ухвалення законів допоможе не лише легалізувати автомобільний ринок в Україні, а й збільшити щорічні надходження від митних платежів до державного бюджету майже на 2 мільярди гривень та зменшити смертність на дорогах, яка сьогодні значно перевищує показники країн ЄС внаслідок того, що українці користуються технічно несправними автівками, повідомив журналістам голова політради УКРОПу Тарас Батенко.

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«Ці законопроекти наближають нас до Європи. Їх, на жаль, блокує Верховна Рада через те, що у нас є певні лобісти українського авторинку, які створюють штучні перепони, прив'язуючи розмитнення автомобілів до стандартів «Євро-5» і «Євро-6», чого в Європі вже давно немає», – заявив Тарас Батенко.

Учасники акції продемонстрували всю абсурдність ситуації в Україні за допомогою експерименту, під час якого до Польщі був ввезений і поставлений на облік автомобіль «Запорожець» 1991 року випуску. Усі документи та дозволи в ЄС коштували активістам кількасот доларів США, тоді як аналогічна процедура в Україні нині обходитися майже у 3 тисячі доларів.

«Українцеві потрібно близько шести років відкладати всю свою зарплату для того, щоб купити автомобіль. Це нонсенс. Тому ми приїхали під ВРУ на цьому «Запорожці», щоб показати владі, що не треба нам брехати. Вже вся Україна знає про те, що Європа екостандартів від нас не вимагає», – зазначив активіст ГО «ЗАВТРА» Михайло Катрук. Учасники акції звернулися до депутатів із вимогою припинити свавілля лобістів та встановити для українських автомобілістів правила, які давно діють у країнах ЄС.