Голова Мінюсту заявив про політичну ангажованість Інтерполу

Дії Інтерполу, коли він знімає з розшуку осіб, яких звинувачують в економічних злочинах, викликають дуже багато запитань.

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі "5 каналу", коментуючи резонансні зняття з розслідування Інтерполом людей з "команди" Януковича.

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"Насправді є і момент політики в діяльності Інтерполу, на жаль, останніми роками, тому що це міжнародна організація, яка складається з країн-членів відповідної конвенції. І коли деякі країни, в тому числі й Російська федерація, яка вже протягом кількох років грубо порушує міжнародне законодавство і не видає злочинців по запитах України чи інших країн, і фактично утримує їх на своїй території, а при цьому має мандат і може впливати на прийняття рішень в Інтерполі, то політика там з’явилася, і це погано", – сказав Петренко.

За його словами, для такої структури, як Інтерпол не повинно бути політики, має бути винятково юриспруденція і закон.

"Що стосується цих ситуацій, я бачив коментар генпрокурора про те, що українська прокуратура вживатиме всіх заходів, щоб добитися поновлення в розшук тих осіб, по яких ведуться інтенсивні розслідування. Дії Інтерполу, чому він знімає по якихось мотивах з розшуку осіб, яких звинувачують в економічних злочинах, м’яко кажучи, викликають дуже багато запитань", додав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) зняла з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, а також Сергія Клюєва.

У Генпрокуратурі наголосили, що прийняття такого рішення пов'язане з недоліками українського законодавства щодо обрання запобіжного заходу стосовно розшукуваних осіб та статусу підозрюваного.