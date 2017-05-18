Слідом за Януковичем Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Арбузова - адвокат

Інтерпол припинив міжнародний розшук екс-голови Національного банку України, колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, відновивши його право на вільне пересування. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Арбузова з посиланням на його адвокатів.

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«Інтерпол припинив міжнародний розшук нашого клієнта, що означає відновлення права Сергія Арбузова на вільне пересування. Незважаючи на всі спроби Генеральної прокуратури України спотворити факти і представити бажане за дійсне, Інтерпол почув наші аргументи і припинив розшук», - заявили захисники Арбузова Сергій Ковальов та Євген Пелихос.

Арбузов був оголошений в розшук Інтерполу в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) зняла з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, а також Сергія Клюєва.

У Генпрокуратурі наголосили, що прийняття такого рішення мотивоване недоліками українського законодавства щодо обрання запобіжного заходу стосовно розшукуваних осіб та статусу підозрюваного.