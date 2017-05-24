У НФ відреагували на черговий фейк російської пропаганди

У партії "Народний фронт" відреагували на черговий фейк російської пропаганди. Про це говориться у розповсюдженій заяві політсили.

"Сьогодні, 24 травня, російська пропаганда аж двічі відзначилася інформаційними качками, які вирізняються особливою абсурдністю. За 12 бальною системою оцінювання рівень тупого примітиву «страшного» путінського ФСБ» сьогодні можна оцінити на 12+", - йдеться у заяві.

Так, повідомляється, що про одне з провокаційних повідомлень прес-служба «Народного фронту» повідомляла кілька годин тому.

"А саме, про розісланий в українські редакції видань текст, в якому «біле стало чорним» - фракцію НФ, яка була ініціатором і натхненником прийняття закону про 75% української мови на телебаченні, спробували звинуватити у блокуванні цієї норми. Незважаючи на очевидну неправду і перекручені прізвища депутатів, деякі видання, такі як «Комсомольская правда в Украине» послужливо вилили цей продукт російського безпросвітного креативу на голову читачам", - говориться у заяві.

"Друга інформаційна качка за сьогодні була розрахована на російського глядача. Телеканал «Росія 24», який хоч і заборонений в Україні, але представлення не потребує, оскільки всім відомо його ненависть до України і українців, згодував путінській публіці сюжет про лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка. Зокрема, про страшенно дорогу віллу на Майорці з фотографіями і описом розкошів. Фотографії для фейкового сюжету були взяті – увага! - з одного із закордонних сайтів про продаж нерухомості. Дешеве інформаційне ГМО для росіян, які звикли чути про «розпятих мальчиков» и "двух рабов", - зазначають у політсилі.

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Водночас, у «Народному фронті» попереджають, що запущена кисельовським агітпропом брехня з Росії традиційно експортується в Україну руками «п’ятої колони».

«Саме тому «Народний фронт» попереджає українців бути пильними. Лише нещодавно Арсеній Яценюк виграв суд щодо вілл у Маямі. Тепер знову вілли, але вже на Майорці. Абсолютна криза з провокаціями у феесбешних пропагандистів. Не кажучи про фейки щодо участі Арсенія Яценюка у чеченській війні та іншу відверту «лабуду» рос пропаганди», - сказано у заяві.

У «Народному фронті» зазначили, що потоки брехні з Росії, а також рішення суду Єсентуків свідчать про те, що Путін не може вибачити екс-прем’єрові успішної роботи із захисту країни, відмови від російської газової голки і контакти із впливовими лідерами світу щодо підтримки Україні.

Як відомо, раніше українська сторона в СЦКК спростувала байку бойовиків про хімічну зброю ЗСУ.