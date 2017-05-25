Рада сьогодні розгляне законопроект щодо кібербезпеки України (наживо)

Сьогодні Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект щодо основних засад забезпечення кібербезпеки України, а також питання про включення до порядку денного сесії законопроектів щодо конституційних провадження і скарги.

Як передає кореспондент УНІАН, також планується включити до порядку денного роботи парламенту на сьогодні та ухвалити рішення щодо законопроекту, спрямованого на співвідношення предметів відання комітетів Верховної Ради із сферами діяльності міністерств.

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Депутати також розглянуть питання про призначення представників парламенту до складу комісії з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії з державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Включити до порядку денного сесії також планується, зокрема, законопроект щодо удосконалення роботи Національного агентства із запобігання корупції і щодо скасування перерви у ранковому засіданні парламенту.