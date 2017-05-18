Нардепи знову не захотіли скасовувати перерву в ранковому засіданні

Верховна Рада України знову не включила до порядку денного сесії проект закону про внесення зміни до статті 19 Регламенту парламенту (№6281).

Як передає кореспондент УНІАН, за включення цього законопроекту проголосували лише 184 народних депутата із 362, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як повідомляв УНІАН, даним законопроектом пропонується скасувати півгодинну перерву, яка, відповідно до Регламенту, триває з 12.00 до 12.30 під час ранкового засідання на пленарному тижні у вівторок, середу і четвер.

Його на початку квітня вже виносили на голосування, проте після двох спроб він так і не був ухвалений Верховною Радою.

Спікер парламенту Андрій Парубій наголошував, що проведення перерви у ранковому засіданні займає не лише ті 30 хвилин, які власне передбачено (з 12.00 до 12.30), але й більше часу – через не надто активний збір депутатів у залі після перерви.