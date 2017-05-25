Мега-контракт щодо армійського зв'язку намагається отримати адвокат кримінального авторитета Авербух - Чорновол

Народний депутат Тетяна Чорновол повідомила про те, що величезний держконтракт намагається отримати людина із сумнівною репутацією. Як передає Цензор.НЕТ, учора на засіданні комітету нацбезпеки стало відомо про те, що агентом ізраїльської фірми, яка претендує отримати військовий контракт зі зв'язку є Вадим Авербух. Про це у своєму блозі пише нардеп Тетяна Чорновол.

За словами Чорновол Вадим Авербух відомий як особистий адвокат "кримінального авторитета світового рівня, світила збройної мафії" Семена Могилевича.

"Не зрозуміло, як так сталося, що поважна ізраїльська всесвітньовідома компанія "Ельбіт" поклалася на агентські послуги такої сумнівної особи. Пояснення, тут очевидно таке: Вадим Авербух, він же Гордон Зеєв був засновником відомої компанії Eural TG, яка кілька років, ще при Кучмі, постачала в Україну туркменський газ, і угоду з якою підписував особисто Юрій Бойко, як керівник "Нафтогазу". А потім все це при Ющенку трансформувалося у відоме "РосУкрЕнерго" Фірташа-Газпрому, яке пограбувало Україну на мільярди доларів. Бенефіціаром офшору засновника "РосУкрЕнерго" в той час також значився Гордон Зеєв (Вадим Авербух)", - пише Чорновол.

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Чорновіл повідомила, що раніше фаворитом боротьби за отримання великого контракту на забезпечення зв'язком в Україні була турецька компанія "Асельсан". Як наслідок, в ізраїльтян відпало бажання боротися за контракт, опускати ціну. "Ельба" зупинилася на ціні, що на 25-30% була вищою за турецьку. Ізраїлю стало просто нецікаво.

"Авербух, що запропонував "Ельбіту" свої агентські послуги під тим соусом, що у нього в Україні все схоплено, і він зможе підписати контракт із ЗСУ на умовах вигідних ізраїльській компанії. Плюс Авербух аргументував, що у нього схоплено інформаційний простір в Україні. І справді, сюжети, що дискредитують турецького постачальника вже заполонили Інтер. Однак із часів "РосУкрЕнерго" ситуація в Україні змінилася. Тому даремно поважна ізраїльська компанія "Ельбіт" себе дискредитувала, довірившись такій сумнівній особі, за якою тягнеться шлейф зв'язків зі збройним бароном Могилевичем, з клієнтом американського ФБР - Фірташем, а також з російським ФСБ", - пише Чорновол.