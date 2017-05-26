Кількість безвізових для українців країн буде перевищувати сотню – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що дав доручення Міністерству закордонних справ працювати над тим, що загальна кількість безвізових для українців країн перевищувала сотню.

Про це глава держави повідомив, виступаючи на святкуванні Останнього дзвоника в одній з шкіл Одеси.

«Ми вибороли наше право без віз подорожувати по Європейському Союзу… найбільше цьому радіє наша молодь», - сказав Порошенко.

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«Рішення про безвіз – це не просто з українським біометричним паспортом вільно перетинати кордони європейських держав і не тільки європейських. Я дав завдання Міністерству закордонних справ, і ми завершимо зараз переговори, і загальна кількість держав світу, в які можна буде подорожувати для українців без віз, буде перевищувати сотню», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня у Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з ЄС. 22 травня документ було оприлюднено в Офіційному журналі ЄС. Безвізовий режим для громадян України запрацює з 11 червня.