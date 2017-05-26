Волинська облрада закликала центральну владу підтримати спрощене ввезення вживаних автомобілів

Депутати Волинської обласної ради 26 травня ухвалили звернення до Президента України, парламенту, уряду та обласних рад щодо підтримки двох законопроектів, які стосуються здешевлення процедури розмитнення вживаних автомобілів. За рішення проголосували 42 обранці громади.

Проекти законів № 5561 та № 5562 підготувала громадська організація «Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто» («ЗАВТРА») разом зі спільнотою «Вільні люди мають авто» та депутатами від партії УКРОП. Вони скасовують низку обмежень при імпорті машин, узгоджуючи цю процедуру з європейськими стандартами. У разі їхнього ухвалення до транспортного засобу при ввезенні на територію України не висуватимуть вимогу відповідності екологічним стандартам – машина просто повинна пройти технічний огляд.

«Упровадження цивілізованого ринку авто дасть можливість кожній українській сім’ї придбати той автомобіль, який вона хоче, який дозволяють її статки. Люди не зобов’язані купувати в автосалонах або у виробників неякісні машини, які їм нав’язують», – наголосив голова Волинської обласної ради Ігор Палиця.

Згадані проекти законів також дадуть змогу вирішити проблему черг у пунктах пропуску на кордоні.

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У зверненні зазначається, що законопроекти № 5561 та № 5562, зареєстровані у Верховній Раді, покликані вдосконалити чинне законодавство України, привести його у відповідність до європейського законодавства з урахуванням соціально-економічних потреб суспільства, стану економіки та автомобільного ринку, а також матеріального становища громадян України.

«Ми, депутати Волинської обласної ради, вимагаємо усунути соціальну напругу шляхом зняття з розгляду законопроекту № 4932 (про підвищення удвічі ставки єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України. – Ред.) та невідкладного внесення змін до чинного законодавства України в частині ухвалення законопроектів № 5561 і № 5562, що дозволить сформувати цивілізований ринок вживаних автомобілів в Україні, збільшити надходження до бюджету та детінізувати автомобільну галузь», – йдеться у зверненні депутатів Волиньради.