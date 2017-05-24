З'явилось відео затримання колишніх податківців часів Януковича

15:53, 24 травня 2017
Політика
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Відео опублікувало МВС на своїй сторінці у Facebook.

Відео опублікувало МВС / фото mvs.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео доставки в аеропорт Жуляни (Київ) затриманих у рамках масштабної антикорупційної спецоперації. Відео опубліковано на сторінці МВС у Facebook.

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"Конвоювання в Київ затриманих в результаті масштабної антикорупційної спецоперації МВС і ГПУ", - йдеться у коментарі до відео.

Мова йде про спецоперацію щодо екс-податківців часів Януковича.

Як повідомляв УНІАН раніше, понад 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки у 15 областях України, відбувається одномоментне затримання ряду осіб для доставки в суд для обрання запобіжного заходу.

Зазначається, що спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.

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Теги: #затримання екс-податківців