ЗМІ назвали можливу дату зустрічі Путіна і Макрона

Президент Росії Володимир Путін 29 травня позапланово відвідає Париж, де зустрінеться з новообраним главою Франції Еммануелем Макроном, повідомляє з посиланням на джерела російське видання КоммерсантЪ.

Відзначається, що приводом для візиту стане відкриття у Версалі, резиденції французьких королів, виставки, присвяченої Петру Першому. Проте, як сказало "Коммерсанту" високопоставлене джерело в Кремлі, «порядок денний візиту буде насиченим» і навряд чи обмежиться урочистою церемонією у Версалі.

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За словами співрозмовника видання в Парижі, «важко собі уявити, що пан Путін відправився б у Францію, не отримавши згоди, що зустрінеться і познайомиться з новим президентом».

Виставка у Версалі приурочена до 300-річчя візиту у Францію російського царя і встановлення між двома країнами дипломатичних відносин — вона пройде у палаці Великий Тріанон і триватиме до кінця вересня.

Як повідомляв УНІАН, новий президент Франції Макрон почав виконувати свої обов'язки 15 травня.

14 травня в Єлисейському палаці в Парижі пройшла церемонія інавгурації нового президента. 39-річний колишній банкір, який є наймолодшим главою держави з часів Наполеона, пообіцяв відновити провідні позиції Франції у світі.

16 травня президент України Петро Порошенко заявив, що вже відбувся перший контакт його адміністрації з командою Макрона.