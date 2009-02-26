Ющенко привітав Любомира Гузара з днем народження
"Божої ласки на многії і благії літа"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав предстоятеля Української греко-католицької церкви, Верховного архієпископа Києво-Галицького Любомира кардинала ГУЗАРА з днем народження.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
“Глибоко шаную Вас за невтомну подвижницьку працю для слави Божої, добра вірних Української греко-католицької церкви та всього нашого народу”, - йдеться у привітанні.
Президент побажав “нехай милостивий Господь дарує Вам сили у архіпастирському служінні, нехай віра та мудрість і надалі допомагають Вам утверджувати християнську любов, милосердя, мир і злагоду в суспільстві”.
“Зичу міцного здоров`я, щастя і Божої ласки на многії і благії літа”, - говориться у вітанні глави держави на адресу предстоятеля Української греко-католицької церкви.