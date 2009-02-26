Тейлор пояснив, чому посли країн G-7 попросили Ющенка про зустріч
11:28, 26 лютого 2009Політика
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Як вивести країну з кризи
Посли країн G-7 упевнені, що Президент України, прем’єр-міністр і парламент мають проводити спільну ефективну політику щодо виведення країни з кризи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР під час зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з послами країн G-7 (Великої сімки).
Він підкреслив, що посли попросили про цю зустріч, щоб висловити своє бачення щодо важливості відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
«На нашу думку Президент, прем’єр-міністр, Верховна Рада мають працювати разом, щоб втілювати ефективну політику, яка дасть змогу співпрацювати з МВФ, яка дасть змогу пройти через кризу і вивести з неї країну», - сказав В.ТЕЙЛОР.
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