Тейлор пояснив, чому посли країн G-7 попросили Ющенка про зустріч

Посли країн G-7 упевнені, що Президент України, прем’єр-міністр і парламент мають проводити спільну ефективну політику щодо виведення країни з кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР під час зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з послами країн G-7 (Великої сімки).

Він підкреслив, що посли попросили про цю зустріч, щоб висловити своє бачення щодо важливості відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

«На нашу думку Президент, прем’єр-міністр, Верховна Рада мають працювати разом, щоб втілювати ефективну політику, яка дасть змогу співпрацювати з МВФ, яка дасть змогу пройти через кризу і вивести з неї країну», - сказав В.ТЕЙЛОР.