Яценюк: Україна почне виходити з кризи в 2011 році

Україна відчує на собі ослаблення впливу фінансово-економічної кризи приблизно на рік пізніше від інших країн, вважає народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з членами клубу випускників бізнес-школи Києво-Могилянської академії.

Такого висновку А.ЯЦЕНЮК дійшов, проаналізувавши ситуацію в Україні і висновки міжнародних експертів, які прогнозують ослаблення кризи лише в 2010 році.

«Тому я можу сказати, що Україна почне виходити з кризи в 2011 році», – заявив А.ЯЦЕНЮК.

Він відзначив дві проблеми, які гальмують економічний розвиток країни і вимагають швидкого розв’язання. Перш за все, це тотальна залежність від експорту і фактично відсутність внутрішнього ринку.

Разом з тим, лідер «Фронту змін» піддав критиці діяльність чинного уряду, відзначивши неприпустимість підвищення податків і зборів, а також популізм, який виражається, зокрема, в завищенні очікуваних темпів економічного зростання.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив необхідність застосування такого непопулярного заходу як скорочення витратної частини держбюджету для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у рамках надання кредиту для підтримки фінансового сектору. «Це непопулярно. Із секвестром бюджету президентські вибори не виграєш», – відзначив А.ЯЦЕНЮК.