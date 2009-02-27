Тимошенко розказала, як вона знову намагалася, а Ющенко вчергове обіцяв

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що у понеділок, 2 березня, буде підписана спільна декларація керівництва України до Міжнародного валютного фонду щодо подальшої співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За словами глави уряду, сьогодні, під час зустрічі з Президентом, вона намагалася переконати Віктора ЮЩЕНКА, щоб сьогодні він підписав спільну заяву від імені Президента, прем’єр-міністра та виконувача обов’язків голови НБУ та виконувача обов’язків міністра фінансів. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що сьогодні вона передала Президентові документ, на якому стоїть підпис прем’єр-міністра та підпис в.о. міністра фінансів.

«Президент пообіцяв сьогодні все ж таки до кінця дня цей документ підписати», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що існує і другий документ - спільна позиція всієї влади в Україні щодо аспектів перегляду програми між урядом та МВФ. Вона нагадала, що була досягнута домовленість в понеділок о 15.00 провести чергову зустріч, на якій, «вірогідніше за все, буде підписаний і Президентом, і урядом, й усіма учасниками цього процесу спільний документ».

Прем’єр-міністр наголосила, що сьогодні потрібно консолідувати зусилля всіх гілок влади для виходу з кризи. «Я хочу вірити у щирість слів Президента, що він також до такої консолідації готовий. Я, зі свого боку, буду все робити для того, щоб країна отримала консолідовану, надійну й ефективну владу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, Президент України, прем`єр-міністр і голова ВР домовилися до понеділка, 2 березня, підготувати спільний документ до Міжнародного валютного фонду.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що робоча група має виробити документ, який демонструватиме спільну політичну волю всіх гілок влади в забезпеченні реалізації конкретних економічних питань.

Група має до 15.00 понеділка підготувати документ і парафувати його.