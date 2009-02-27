27 березня о 14.00 в міжнародному прес-центрі Брюсселю RESIDENCE PALACE відбудеться презентація книги «Заявка на самогубство: Навіщо Україні НАТО?».

Організатори: «Центр системного аналізу та прогнозування» (Україна) та інформаційне агентство “Achievements partnership” (Великобританія).

Автори: 1. Крючков Георгій Корнійович - народний депутат (член парламенту) України 3-го - 4-го скликань, голова Комітету Верховної Ради (парламенту) України з питань національної безпеки та оборони в 1998-2006 роках.

2. Табачник Дмитро Володимирович – Глава Адміністрації Президента України в 1994-1996 роках, віце-прем`єр-міністр України в 2003-2005 і в 2006-2007 роках, народний депутат України від Партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти.

3. Симоненко Петро Миколайович - народний депутат України від Комуністичної партії України (КПУ), Перший секретар ЦК КПУ, голова фракції КПУ у Верховній Раді України.

4. Гриневецький Сергій Рафаїлович - народний депутат України від Блоку Литвина, перший заступник Голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони.

5. Толочко Петро Петрович - Академік Національної академії наук України, народний депутат України 3-го-4-го скликань.

Стислий зміст книги:

Автори, що належать до різних політичних сил, репрезентують як правлячу більшість, так і опозицію, переконливо доводять, що перспектива членства в НАТО не може бути реалізована, оскільки не підтримується переважною більшістю населення України, її урядом та парламентом. Більше того, ця ідея остаточно скомпрометована непопулярним президентом Ющенком (особистий рейтинг - 2-3%), який зберігає орієнтацію на членство в НАТО виключно зі своїх внутрішньополітичних цілей. Зокрема, Ющенко розраховує при політичній і військовій підтримці країн Альянсу недемократичним шляхом утриматися при владі на Україні після закінчення терміну своїх президентських повноважень наприкінці 2009 року.

Автори підкреслюють, що активізація питання про членство в НАТО, зведення його з площини внутрішньоукраїнської дискусії до площини конкретних міжнародних угод, із неминучістю призводить до розпаду української держави і до виникнення на східному кордоні Євросоюзу величезної «чорної дірки», що за своїм негативним впливом на європейську політику та економіку порівняна з багаторічною громадянською війною, що супроводжувала розпад колишньої Югославії.

Контакти:

e-mail: kamalex@ukr.net – Олександр Кам`янець

olga_zbitnyeva@ukr.net – Ольга Збітнєва

моб.тел. 8 (067) 501 86 01 Олександр

8 (050) 387 32 42 Ольга

http://www.residencepalace.be/templates/_EventDetail/index.php?page=0c245350ddab63c6f122a8755756e8c7&detail=6c1eea58c3702efa47ec3d32c503d4b2&lang=en