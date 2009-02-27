Ющенко: жертвами трагедії села Гута Пеняцька стали і українці, і поляки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що жертвами трагедії села Гута Пеняцька стали і українці, і поляки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це повідомила сьогодні на брифінгу прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Вона нагадала, що завтра, 28 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Львівської області. Головна мета поїздки – зустріч з Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ та спільна з ним участь у заходах з нагоди 65-х роковин трагедії села Гута Пеняцька, де у лютому 1944 року було проведено каральну операцію проти місцевих мешканців.

Глави двох держав покладуть вінки до пам`ятника загиблим жителям села та візьмуть участь у молебні. Після завершення молебню заплановано виступи В.ЮЩЕНКА та Л.КАЧИНСЬКОГО.

Також цього дня президенти візьмуть участь у заходах щодо вшанування пам`яті жертв більшовицьких репресій у місті Броди.

І.ВАННИКОВА наголосила, що Президент України, оцінюючи польсько-українську трагедію часів Другої світової війни на прикладі Гути Пеняцької, виходить з того, що її жертвами стали обидві нації. Адже ані українці, ані поляки не мали на той час власних держав і були змушені шукати підтримки третіх країн. У результаті два народи стали заручниками амбіцій тоталітарних режимів – гітлерівського і сталінського.

«Позиція Президента України полягає у тому, що конфлікт обезкровив нації, і це дозволило сталінському режимові придушити обидва національні рухи і утвердити на землях обох народів тоталітарну систему», – сказала прес-секретар глави держави.

Вона також додала: В.ЮЩЕНКО переконаний, що бажання українців та поляків подати один одному руку дружби і зняти історичний тягар сильніше за біль минулих трагедій.

«Дві країни підтримують ідею примирення і прагнуть залишити історію історикам, а добрі відносини – народам. Віктор ЮЩЕНКО закликає українців і поляків пам`ятати слова Папи Римського Івана Павла II, який закликав обидва народи пробачити кривди і вибачитися за власні хибні вчинки», – зауважила І.ВАННИКОВА.

За словами глави держави, вміння пробачати та просити вибачення, незважаючи на драматичні та болісні сторінки історії, – єдиний шлях до щирого добросусідства й міцної українсько-польської дружби.

«Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна і Польща – стратегічні партнери, здатні залишити тягар конфліктів і трагедій у минулому і впевнено простувати до майбутнього», – підкреслила прес-секретар Президента.