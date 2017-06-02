Наслідки газового контракту Тимошенко призвели до військових дій - Ірина Луценко

Наслідки газового контракту 2009 року, який уклала тодішній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко із тодішнім російським прем'єром Володимиром Путіним, "привели до війни і військових дій".

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявила заступник голови фракції "БПП" у Верховній Раді Ірина Луценко, передає ТСН.

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"Я не суддя, я можу лише говорити про політичну відповідальність, показуючи суспільству, до чого призвели наслідки цього контракту. Наслідки цього контракту призвели до війни і військових дій", - сказала вона .

При цьому Луценко зазначила, що не буде звертатися до відповідних органів, щоб вони дали правову оцінку діям Тимошенко у 2009 році.

"У нас створені відповідні органи, які мають розпочинати справи і робити висновки. Я розмовляю із суспільством, я хочу, щоб суспільство зробило висновки", - сказала Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня «Нафтогаз України» отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російського газового монополіста «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу.

Згідно з даними «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов.

Крім того, арбітраж скасував вимогу російського газового монополіста «Газпрому», згідно з яким Україна мала щороку купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»).

Також суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС територією України і купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (з яких 14,1 млрд дол. складають вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., з яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом "бери або плати".

За позовом у рамках контракту на транзит газу вимоги «Нафтогазу» до «Газпрому» становлять 12,3 млрд дол., а «Газпрому» до української компанії - 7 млн дол.