В УКРОПі назвали безпідставним рішення Апеляційного суду конфіскувати у партії внесків на півмільйона гривень

Рішення Апеляційного суду міста Києва, який залишив у силі вирок Печерського райсуду столиці щодо конфіскації в партії УКРОП внесків на суму 469 тис. грн, є свідченням безхребетності української судової системи. На цьому наголошується у заяві «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», оприлюдненій на офіційному сайті партії.

Читайте такожВ УКРОПі заявили про полювання влади на політичних опонентів під виглядом боротьби з корупцієюНагадаємо, що йдеться про кошти, які нібито були незаконно внесені громадянами на рахунок УКРОПу в той період, коли НАЗК не надало роз’яснень щодо порядку сплати таких пожертв за новим законодавством.

«Для нас це рішення не стало несподіванкою. Навпаки – воно вкотре підтвердило, що українська Феміда керується не законами та здоровим глуздом, а вказівками згори й політичною доцільністю», – зазначили в УКРОПі, додавши, що подібні безпідставні та заангажовані рішення знищують довіру не тільки до судової системи, а й до держави, від імені якої вони виносяться.

В «Українському об’єднанні патріотів» не виключають, що владу обурило, що партія веде свою діяльність прозоро й у відповідності із законом та прагне побудувати нову державу, а не законсервувати стару систему, що штовхає Україну до авторитаризму. УКРОП запевнив, що виконає рішення суду та перерахує кошти до Державного бюджету, хоча сумнівається, що їх використають на благо людей.

«Цим рішенням УКРОП хочуть змусити не виділятися, але ми були, є й будемо іншими. Ми переконані: що сильніше нас боятиметься влада, то більше нас підтримуватимуть люди!» – резюмується в заяві.