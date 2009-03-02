Балога розказав, хто дав гроші викупити «Фаїну»

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що левову частку витрат на звільнення моряків “Фаїни” профінансував підприємець і меценат Віктор ПІНЧУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.БАЛОГА зазначив, що за звільнення моряків і судна “Фаїна” з піратського полону не було заплачено жодної гривні з державного бюджету. Усе фінансування операції, у тому числі і викуп піратам, здійснено за особисті кошти приватних осіб.

За його словами, «у бюджеті немає статті «гроші на звільнення заручників», тому треба було акумулювати необхідну суму з позабюджетних джерел. Як керівник Секретаріату Президента та координатор спецоперації я офіційно звернувся за допомогою, насамперед, до тих вітчизняних бізнесменів, хто добре відомий своїми благочинними проектами. У підсумку левову частку витрат - а це кілька мільйонів доларів - на звільнення українських моряків профінансував підприємець і меценат Віктор ПІНЧУК. Це були його особисті кошти, які він як засновник благодійного фонду вирішив надати для того, щоб визволити екіпаж «Фаїни».

В.БАЛОГА підкреслив, що держава віддала належну шану всім, хто допоміг повернути українських моряків на Батьківщину. Президент України особисто подякував В.ПІНЧУКУ за розуміння, громадянську позицію і значний внесок у операцію зі звільнення «Фаїни».

За його словами, також Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом відзначив державними нагородами чотирьох старших офіцерів Служби зовнішньої розвідки України, які брали безпосередню участь у спеціальній операції зі звільнення з піратського полону екіпажу «Фаїни». Держава високо оцінила мужність і професіоналізм співробітників спецслужби, які домоглися визволення українських моряків із чотиримісячної неволі, зауважив В.БАЛОГА.

«Глава держави особисто контролював увесь комплекс оперативних заходів, найменші деталі переговорів із піратами. Усі практичні кроки для здійснення успішної операції координувалися Секретаріатом Президента, точніше, дуже вузьким колом його керівників. Звісно, ця щоденна робота не афішувалася, аби не допустити бодай найменшого ризику зриву плану зі звільнення моряків і судна. Адже навіть незначний витік інформації про те, хто реально займається плануванням і фінансуванням операції, міг змінити її хід у небажаному напрямку. Саме хаотичні зовнішні втручання у цю справу різноманітних посередників, політиків та інших сторонніх персонажів, які нічого не тямлять у таких специфічних питаннях, зате дуже хотіли засвітитися перед журналістами, додали екіпажу «Фаїни» принаймні два місяці перебування під прицілом автоматів», зазначив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, теплохід «Фаїна» з вантажем військової техніки і боєприпасів був захоплений піратами Сомалі 25 вересня 2008 року. Окрім 17 українців, у команді суховантажу були латвієць і троє росіян, один з яких – 48-річний капітан – помер від серцевого нападу.

5 лютого пірати, одержавши 3,2 млн. дол. викупу, залишили судно. Після цього «Фаїна» у супроводі американського військового корабля прибула в порт Момбаса (Кенія).

13 лютого екіпаж «Фаїни» спеціальним рейсом Момбаса (Кенія) – Київ прибув до України.