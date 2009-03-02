Матвієнко вважає, що Ющенку допоможе політичний тайм-аут

Народний депутат, лідер Української республіканської партії “Собор” (фракція "Наша Україна – Народна самооборона") Анатолій МАТВІЄНКО вважає, що Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ краще відмовитися від участі у президентських виборах 2010 року, натомість, сконцентруватися на побудові нової політичної сили, «яка буде зберігати український дух в політиці».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на зустрічі зі студентами та викладачами у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП) в рамках Дискусійного клубу.

На переконання А.МАТВІЄНКА, у випадку, якщо В.ЮЩЕНКО відмовиться від участі у президентських виборах-2010 і сконцентрується на побудові національно-демократичної політичної сили, це може повернути його на посаду вже на наступних президентських виборах в 2015 році.

Коментуючи заклик Леоніда КРАВЧУКА до чинного Президента піти у відставку, народний депутат припустив, що «його (Л.КРАВЧУКА – УНІАН) використали політики, які намагаються отримати владу в найближчому майбутньому». Також А.МАТВІЄНКО зазначив, що колишній Президент хоча й «говорив правду, проте був нечесним». На думку депутата, перед тим, як робити «такі» публічні заяви, потрібно було звернутися до В.ЮЩЕНКА особисто.

Крім того, А.МАТВІЄНКО розповів про своє бачення причин нинішньої економічної кризи та про рецепти виходу із неї.

На думку лідера УРП “Собор”, кризу в Україні поглибила політика уряду Юлії ТИМОШЕНКО зі стимулювання імпорту, яка призвела до величезного від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі у 18 млрд. дол. у 2008 році.

Ще одним чинником кризи А.МАТВІЄНКО назвав політику соціального популізму, яку стимулювали постійні вибори. У результаті, за його даними, соціальні видатки в Україні в останні роки складали від 7,5 до 9% ВВП, бюджет розвитку не перевищував 1,5-2,5% ВВП. При цьому А.МАТВІЄНКО впевнений, що відповідальність за це слід покласти як на Ю.ТИМОШЕНКО, так і на В.ЮЩЕНКА.

«Ми проїдали більше, аніж розвивали, як результат - криза не могла не статися», - резюмував депутат.

Політик висловив переконання, що на перебіг і глибину економічної кризи також вплинула розбалансованість влади, яка сталася за підсумками Конституційної реформи в 2004 році. А.МАТВІЄНКО вважає, що за існуючої системи організації державної влади її інститути втягнені у взаємне протистояння за лідерство.

Сьогодні ж політик запропонував сконцентруватися на згортанні соціального популізму, необхідності структурного оздоровлення економіки і співвідношення з цією метою поточної економічної політики, необхідності пошуку внутрішніх фінансових резервів та на відмові від розбалансованого бюджету. Разом з тим, народний депутат наголосив на необхідності введення мораторію на дискусії навколо геополітичного вибору.