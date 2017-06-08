Вибух на території посольства США у Києві могла влаштувати Росія, щоб збаламутити інформпростір - Геращенко

Вибух на території посольства США у Києві могла влаштувати Росія, щоб сколихнути інформпростір. Про це заявив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко в кулуарах Ради, передає "112 Україна".

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"Моя особиста версія, що мотиви цієї провокації такі самі, як постріл по консульству Польщі в Луцьку, такі самі, як організація фейкових акцій протесту поляків і болгар, що в остаточному підсумку це зробили за завданням з РФ. Мета дуже проста – це хороший привід збаламутити інформаційний простір, потрапити на світові стрічки новин і сказати, що в Києві небезпечно, якихось інших мотивів я, чесно кажучи, не бачу", - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН раніше, у ніч на 8 червня у Києві на території Посольства США стався вибух. Правоохоронці з’ясували, що невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт. Речник поліції Києва Оксана Блищик заявила, що поліція продовжує проводити першочергові слідчі дії на території посольства США у Києві, після чого всі матеріали кримінального провадження будуть скеровані до прокуратури.

«Поліція зараз працює на території посольства. Після того всі матеріали передадуть в прокуратуру, тому що тільки прокуратура має право визначити підслідність. Прокуратура тільки перехідний місток. КПК чітко говорить, що передаються матеріали за підслідністю тільки через органи прокуратури», - сказала вона. Блищик також додала, що саме прокуратура має прийняти рішення про передачу матеріалів справи до СБУ.

У посольстві заявили, що на даний момент не розглядають вибух як теракт.