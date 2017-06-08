У Києві на території посольства США стався вибух (фоторепортаж)

У Києві на території посольства США стався вибух. Про це повідомляє поліція в Facebook.

Вибух кваліфікували як терористичний акт. Ніхто не постраждав.

"Сьогодні, 8 червня, о 00:05 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух на території посольства США у Шевченківському районі Києва. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції", - повідомили у прес-службі поліції.

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При огляді з'ясувалося, що невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій.

Подія належним чином зареєстрована, розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення причетних до злочину осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше після вибуху на СТО в Дніпровському районі Києва спалахнула масштабна пожежа.Поліція розшукує причетних до вибуху.