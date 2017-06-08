У Кремлі бажання України вступити в НАТО назвали загрозою для безпеки Росії

У Кремлі з приводу бажання України вступити в НАТО заявили, що розширення Альянсу загрожує безпеці Росії і балансу сил у регіоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«У Москві традиційно з недовірою і занепокоєнням ставляться до процесу розширення НАТО в бік наших кордонів. Вважаємо, що це загрожує нашій безпеці і балансу сил в Євразійському регіоні. Зрозуміло, російська сторона вживає всіх необхідних заходів для розбалансування ситуації і захисту власних інтересів і власної безпеки», - сказав Пєсков.

При цьому, говорячи про шанси України вступити в Альянс, він заявив: «Це не нам приймати подібні рішення».

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Пєсков упевнений, що в Україні «триває громадянська війна», а «в щодо всього іншого це рішення приймається в Брюсселі і в тих столицях, звідки здійснюється загальне керівництво процесами».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 червня, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо зовнішньополітичного курсу України) (№6470).

За це рішення проголосували 276 з 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція «Опозиційний блок».

Законом передбачено, що основними принципами зовнішньої політики є поглиблення співпраці з Альянсом з метою набуття членства в цій організації. У чинному Законі «Про основи внутрішньої і зовнішньої політики» вказано, що основними принципами зовнішньої політики є поглиблення співпраці з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для членства в цій організації.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що для РФ було важливо, щоб Україна не ввійшла в НАТО. За його словами, «це певною мірою і призвело до російської агресії», анексії частини української території.