Тимошенко хоче закон про націоналізацію приватних підприємств

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює розробку проекту закону про передачу неефективно працюючих приватних підприємств у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час наради з представниками профспілки і трудового колективу Херсонського машинобудівного заводу.

«Я не виключаю, що ми спеціальний закон вноситимемо до парламенту про повернення державі, якщо власники підприємств не здатні управляти підприємством», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр припустила, що Верховна Рада підтримає цей закон.

Водночас, за її словами, уряд не має наміру робити жодних дій щодо націоналізації неефективних приватних підприємств без згоди трудового колективу.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 березня, під час наради щодо ситуації з виплатами заборгованості із зарплат Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що якщо уряд виявить підприємства, які не виконують зобов`язання, взяті на себе після приватизації, то держава повинна буде повернути ці підприємства у свою систему управління.

Довідка УНІАН. З початку лютого працівники ХМЗ проводять акції протесту, вимагаючи виплат 5,5 млн. грн. боргів із зарплати. 3 лютого вони захоплювали адміністративну будівлю заводу, а 2 березня - одне з приміщень ОДА.

ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» було створено на базі виробничих потужностей ВАТ «Херсонські комбайни» в 2006 році. Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. ХМЗ входить в структуру ТОВ «НВП «БілоцерковМАЗ» (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів «Славутич».