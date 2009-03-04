Політолог: проти Черновецького ведеться інформаційна війна

"Проти київської міської влади цілеспрямовано ведеться інформаційна війна", вважає політолог Сергій КУЗЬМЕНКО.

В коментарі УНІАН С.КУЗЬМЕНКО зауважив, що «сьогоднішні події за сценарієм дуже нагадують те, що відбувалося рік тому, напередодні незаконно призначених позачергових виборів в столиці. Але ініціатори атаки недооцінюють високий рівень підтримки киянами Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його команди – більш як 30%. І забули, якої руйнівної поразки вони зазнали минулого разу».

Тому ані дезінформація, ані спроби економічного та адміністративного тиску, не дадуть замовникам піар-атаки не тільки практичних результатів, але й політичних дивідендів, впевнений політичний експерт. Він нагадав, що на торішніх позачергових виборах мера столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО підтримали більше третини киян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить нараду з головами районних держадміністрацій міста Києва, на якій планує заслухати звіт керівництва Київської міської державної адміністрації. Мета наради – обговорення актуальних питань життя столиці та вирішення нагальних проблем міста.

Сам ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, говорячи про сьогоднішню нараду у Президента України Віктора ЮЩЕНКА за участю представників міської та районної влади столиці, заявляє, що вимагатиме від правоохоронців покласти край корупції голів районів столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, зокрема, заявив: «Ми давно домагалися такої зустрічі для вирішення низки невідкладних питань. Ми вимагатимемо від правоохоронців покласти край корупції голів районів столиці".

Також, за словами мера, він звернеться до Президента з проханням "доручити уряду повернути киянам безпідставно вилучені з міської скарбниці гроші та у належному обсязі профінансувати підготовку Києва до Євро-2012".