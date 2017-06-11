На південь Одещини перекинули підрозділ Нацгвардії та посилили поліцію (відео)

На півдні Одещини зміцнюють силовий блок: там запрацювала патрульна поліція, додатково вийшли на службу чотири сотні нацгвардійців. Діятимуть вони спільно з прикордонниками та військовими, йдеться в сюжеті ТСН.

На центральній площі Ізмаїла до райвідділків передали новенькі поліцейські позашляховики. На службу в самому місті вже заступають 25 патрульних, ще близько сотні копів підготують до кінця року.

"Співробітники будуть із ваших міст. Ми будемо їх набирати, тестувати, навчати в Одесі, після цього вони приходять служити тут", - пояснив начальник департамента патрульної поліції України Євген Жуков.

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Додатково перебазовують і майже півтисячі нацгвардійців. "Враховуючи складність обстановки, сегмент присутності Росії в Придністров'ї, не зовсім зрозумілу політику інших країн, які межують з нами, ми повинні мати тут силову структуру, яка разом з іншими забезпечить цей порядок", - пояснив командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров.

Нині головною бойовою одиницею в регіоні залишаються прикордонники. Створені комендатури швидкого реагування здатні захистити будь-яку ділянку кордону. Підзрозділи ДПСУ цілком бойові. "Є як і стрілецька зброя, є міномети, зенітні установки, а також крупнокаліберні кулемети", - розповів керівник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Ігор Перегняк.

Аби за спинами у прикордонників був надійний тил, керівник МВС Арсен Аваков передає родинам зелених беретів ключі від дев'яти квартир. "Дестабілізувати регіон ми не дозволимо. Що ми дозволимо і чому будемо спів діяти – це розвитку регіону", - запевнив міністр.

Раніше Міністерство закордонних справ України засудило використання болгарської національної меншини для дестабілізації ситуації на півдні Одеської області.