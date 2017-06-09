Болгарську нацменшину на Одещині намагаються використати для дестабілізації - МЗС

Міністерство закордонних справ України засуджує використання болгарської національної меншини для дестабілізації ситуації на півдні Одеської області. Про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства у зв’язку зі спробами деяких сил розхитати міжнаціональну і міжконфесійну стабільність в Україні.

Читайте такожВ Одесі планувалась фейкова "акція" проти "утисків" болгар, профінансована Кремлем - СБУ"МЗС України із занепокоєнням спостерігає за спробами використання болгарської національної меншини для дестабілізації ситуації на півдні Одеської області", - йдеться у заяві.

"Нещодавні інциденти, які мали місце з окремими представниками болгарської громади, жодним чином не пов’язані з їх етнічною приналежністю, а були спровоковані заявами, які в умовах триваючої російської агресії сприймаються надзвичайно чутливо", - заявляють дипломати.

Водночас, наголошується, що МЗС України "засуджує будь-які насильницькі дії для з’ясування міжлюдських відносин".

"Правоохоронні органи України вже проводять необхідні слідчі дії. За результатами розслідування винні особи понесуть передбачену законодавством відповідальність", - заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС підкреслили, що Україна від моменту здобуття незалежності належним чином забезпечує реалізацію національно-культурних прав та потреб болгарської національної меншини.

"Ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб упередити спроби окремих сил і держав порушити міжнаціональні мир і злагоду в Україні та погіршити дружні відносини з сусідніми державами", - підсумували в МЗС.