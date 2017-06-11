Президент Словаччини закликав Україну не зупинятися на шляху реформ у зв'язку із запровадженням безвізу з ЄС

Президент Словацької Республіки Андрій Кіска закликав Україну не зупинятися на шляху реформ у зв'язку із запровадженням безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу та іншими країнами Шенгенської зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком на словацько-українському кордоні.

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Президент Словаччини назвав 11 червня - день початку дії безвізу між Україною та Євросоюзом - прекрасним днем, як для українців, так і для словаків.

«За цим днем криється багато зусиль, багато важкої роботи. Україна виконала свої обіцянки і те ж зробив Європейський Союз. Так повинно бути: кожний повинен виконувати свої обов'язки», - заявив Кіска.

«Хочу закликати вас, щоб ви і надалі проводили реформи. Реформи потребують багато зусиль. Це означає, що ви повинні продовжувати їх виконувати, і я вам скажу, що це ставить перед громадянами дуже багато вимог, але, повірте мені, що це дуже вигідно для вас», - підкреслив лідер Словацької держави.

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При цьому він запевнив, що Словаччина і надалі буде підтримувати Україну, щоб «вона прямувала в Європейський Союз, де вам слід бути».

Також Кіска наголосив: «Дорогі сусіди, вітаємо в Європі!».