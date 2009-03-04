Керівник Нафтогазу під час захоплення НАК сидів у Ющенка

Перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО дізнався про спробу захоплення приміщення компанії з sms-повідомлень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ДІДЕНКО сказав журналістам після завершення наради у Секретаріаті Президента України, на якій він був присутній.

«Сидів на нараді, отримав на телефон sms-повідомлення. Нічого поки що прокоментувати не можу. Зараз їду розбиратися», - сказав В.ДІДЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів щодо ситуації, яка виникла сьогодні навколо НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру СБУ, сьогодні, 4 березня, в офісі НАК «Нафтогаз України» співробітники СБУ проводять слідчі дії у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу.

Довідка: на даний момент Ігор ДІДЕНКО є виконуючим обов`язки голови правління НАК «Нафтогаз України».