Запровадження безвізу розвінчує міфи про меншовартість України для ЄС – посол

Голова Представництва України при Європейському Союзі, посол Микола Точицький вважає, що запровадження безвізового режиму для українських громадян розвінчує міфи про меншовартість України для країн ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Точицький сказав сьогодні у Брюсселі, коментуючи набуття чинності рішенням Євросоюзу стосовно безвізу для України.

"Це дійсно непересічна подія, яка розриває всі міфи про те, що Україна - десь там, на задньому дворі Європи. Ми це зробили", - зазначив посол.

Крім того, на переконання Точицького, рішення про безвіз з політичної точки зору є підтвердженням з боку Європейського Союзу, що Україна і ЄС є рівноцінними партнерами, а Україна виконала всі зобов'язання для отримання безвізового режиму.

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Посол також привітав всіх українців, керівництво країни з цією "визначною подією".

Як повідомляв УНІАН, опівночі набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні закордонні паспорти, перебувати та вільно пересуватися країнами Європи не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.