У МЗС закликали українців не користуватись безвізом для роботи
У відомстві наголошують, що це може спричинити значне збільшення міграційного потоку.
Збільшення міграційнного потоку із України до ЄС може стати причиною для розгляду ймовірного скасування віз. На цьому наголосив очільник МЗС Павло Клімкін, пише ТСН.
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"Якщо міграційний потік з України збільшиться в багато разів, то, звичайно, буде розгляд, чому це відбувається. Тоді будемо розмовляти з Європейською комісією, з окремими країнами. На цьому етапі все владнаємо. Але знову ж таки, не користуйтесь безвізовим режимом для того, що працювати. Приїжджайте, дивіться на ситуацію.... Шукайте можливості, але не порушуйте кодекс Європейського Союзу. Закони ЄС ніколи не мають порушуватися. Як і наші, до речі", - зазначив міністр.
Як повідомляв УНІАН раніше, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України в 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.