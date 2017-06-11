Міністр закордонних справ перевірив, як працює безвіз (фото)
15:29, 11 червня 2017Політика
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Клімкін перетнув кордон з Угорщиною без візи за біометричним паспортом.
Клімкін перетнув кордон з Угорщиною / фото twitter/PavloKlimkin
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у перший день безвізового режиму між Україною і Євросоюзом перетнув українсько-угорський кордон з біометричним паспортом на КПП " Чоп-Захонь".
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Про це голова МЗС написав у Twitter.
"Перетнув українсько-угорський кордон за біометричним паспортом на КПП" Чоп-Захонь. Безвіз діє", - написав міністр.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України в 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.
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