Міністр закордонних справ перевірив, як працює безвіз (фото)

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у перший день безвізового режиму між Україною і Євросоюзом перетнув українсько-угорський кордон з біометричним паспортом на КПП " Чоп-Захонь".

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Про це голова МЗС написав у Twitter.

"Перетнув українсько-угорський кордон за біометричним паспортом на КПП" Чоп-Захонь. Безвіз діє", - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України в 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.