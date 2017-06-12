Росія перелякалася через ідеї щодо посилення контролю над росіянами в Україні – МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявляє, що Росія перелякалася через пропозицію МЗС України щодо посилення контролю над її громадянами.

Про це Кислиця написав у Twitter.

«Не однією візовою етикеткою: Росія перелякалася через ідеї МЗС України щодо посилення контролю над її громадянами», - зазначив він.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook заступник глави МЗС зауважив, що «реакція говорить про те, що можливі кроки України щодо сучасних методів контролю за громадянами РФ на нашій території у правильному руслі».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 червня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що підтримує створення системи попереднього інформування громадян Росії щодо наміру відвідати Україну. "Візи насправді відживають, вони відходять. По-перше, ми тепер звикли до біометричних паспортів і повинні перейти до того, що люди їздять тільки за біометричними паспортами. Другий момент, який для мене важливий, ось ви їздите в багато країн, потім заходите в Інтернет і говорите: я через п'ять днів їду - ось так, насправді, і російські громадяни повинні їхати в Україну. Необхідно створити відповідну платформу і контролювати в'їзд, щоб це не було абсолютно неконтрольовано", - сказав він.

Клімкін додав, що після політичного рішення про створення системи необхідно буде витратити кілька місяців на її розробку, а потім протестувати.

Як відомо, перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич заявив, що Росія жорстко відповість на обмеження на в'їзд росіян в Україну.