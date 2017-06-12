Росія перелякалася через ідеї щодо посилення контролю над росіянами в Україні – МЗС
12 червня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що підтримує створення системи попереднього інформування громадян Росії щодо наміру відвідати Україну.
Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявляє, що Росія перелякалася через пропозицію МЗС України щодо посилення контролю над її громадянами.
Про це Кислиця написав у Twitter.
«Не однією візовою етикеткою: Росія перелякалася через ідеї МЗС України щодо посилення контролю над її громадянами», - зазначив він.
Крім того, на своїй сторінці у Facebook заступник глави МЗС зауважив, що «реакція говорить про те, що можливі кроки України щодо сучасних методів контролю за громадянами РФ на нашій території у правильному руслі».
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 червня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що підтримує створення системи попереднього інформування громадян Росії щодо наміру відвідати Україну. "Візи насправді відживають, вони відходять. По-перше, ми тепер звикли до біометричних паспортів і повинні перейти до того, що люди їздять тільки за біометричними паспортами. Другий момент, який для мене важливий, ось ви їздите в багато країн, потім заходите в Інтернет і говорите: я через п'ять днів їду - ось так, насправді, і російські громадяни повинні їхати в Україну. Необхідно створити відповідну платформу і контролювати в'їзд, щоб це не було абсолютно неконтрольовано", - сказав він.
Клімкін додав, що після політичного рішення про створення системи необхідно буде витратити кілька місяців на її розробку, а потім протестувати.
Як відомо, перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич заявив, що Росія жорстко відповість на обмеження на в'їзд росіян в Україну.