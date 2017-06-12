Будемо відсіювати: Клімкін розповів про пропозицію не пускати в ЄС осіб, які співпрацюють з окупантами на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що опрацьовується пропозиція не пускати в Європейський Союз тих осіб, які співпрацюють з російськими окупантами на Донбасі. Про це він сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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"Ті, хто співпрацює з окупаційною владою (в Луганській і Донецькій областях - УНІАН), ті, хто отримує нелегальні документи, вони ж порушують... українські закони. Таких будемо відсіювати. Зараз працюємо над пропозицією, вже працює фільтр, значить, відповідна інформація іде і через спецслужби, і через інші відповідні джерела, про всі деталі казати не буду. Є й інші ідеї. Таким чином, ми поставимо це під контроль. Про це розмовляли з Європейським Союзом. Так, щоб усі ці колаборанти, які працюють з російською владою, просто потоком пішли в Європейський Союз, не буде", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, збільшення міграційнного потоку із України до ЄС може стати причиною для розгляду ймовірного скасування віз. На цьому наголосив очільник МЗС Павло Клімкін.

"Якщо міграційний потік з України збільшиться в багато разів, то, звичайно, буде розгляд, чому це відбувається. Тоді будемо розмовляти з Європейською комісією, з окремими країнами. На цьому етапі все владнаємо. Але знову ж таки, не користуйтесь безвізовим режимом для того, що працювати. Приїжджайте, дивіться на ситуацію.... Шукайте можливості, але не порушуйте кодекс Європейського Союзу. Закони ЄС ніколи не мають порушуватися. Як і наші, до речі", - зазначив міністр.