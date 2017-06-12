Україна в найближчі роки знаходитиме в особі Європейського Союзу сильного партнера - Маттес Бубе

Для успішної європейської інтеграції України важливим проривом буде витіснення олігархів з політики і з судів, вважає Маттес Бубе, директор представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, який візьме участь в VII Національному експертному форумі Інституту Горшеніна. Про це повідомляє Лівий берег.

«Українці не довіряють виконавчій, законодавчій і судовій владі. За першої-ліпшої нагоди вони намагаються уникнути вирішення спорів за допомогою поліції або судів. Вважається, що на законодавчі та правоохоронні органи вплив у власних інтересах має обмежена кількість впливових людей. Однак демократія не може функціонувати без верховенства права. На жаль, прості люди відчувають, що їхні інтереси ущемлені інтересами олігархів», - зазначив він, підкресливши, що витіснення олігархів з політики і з судів стане важливим проривом для успішної євроінтеграції України.

Разом з тим він зазначив, що в українців немає принципових відмінностей у цінностях порівняно з громадянами ЄС. Відмінності між ними та українцями не більші, ніж між різними країнами і народами всередині Європейського Союзу, підкреслив він.

«З 1995 року Україна - одна з 47 європейських країн, що входять до Ради Європи, також вона підписала Європейську конвенцію про захист прав людини і засадничих свобод. Тому з юридичного погляду українці поділяють однакові цінності з усіма європейцями. Перевірка реальністю може виявити якісь незначні відмінності в оцінці цінностей порівняно з іншими європейськими націями і суспільствами. Однак такі відмінності є і всередині Європейського Союзу. Загалом же жодних істотних відмінностей немає», - запевнив Маттес Бубе.

Крім того, директор представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі зазначив, що криза відцентрових і ізоляціоністських процесів у Європі, що загострилася на тлі міграційної кризи, Brexit, ідеї «Європи різних швидкостей» і т. д., близька до подолання.

«Спостерігаються ознаки подолання кризи в найближчому майбутньому. Brexit уже створив нову атмосферу єднання. Уряди євроскептиків у Польщі й Угорщині озвучили сильні заяви на підтримку необхідності змусити Європейський Союз функціонувати. Вибори в Нідерландах і Франції показали обнадійливі результати, тоді як результати виборів у Великій Британії показали меншу підтримку Brexit. Очікується, що майбутні вибори в Німеччині у вересні також виявляться проєвропейськими, оскільки головні кандидати - канцлер Ангела Меркель і колишній президент Європейського парламенту Мартін Шульц - виступають за навіть більш інтегровану Європу. Україні не варто турбуватися - в найближчі роки вона буде знаходити в особі Європейського Союзу сильного партнера», - запевнив Маттес Бубе.

Нагадаємо, директор представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі Маттес Бубе стане одним з ключових спікерів Національного експертного форуму Інституту Горшеніна, який пройде в Києві 15 червня.

Також у Форумі візьмуть участь: Степан Кубів, перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України; Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної Ради України; Мустафа Найєм, народний депутат України; Олена Сотник, народний депутат України; Х'юг Мінгареллі, посол ЄС в Україні; Жером Ваше, постійний представник МВФ в Україні; Торстен Воллерт, член Європейської Комісії, Група підтримки України, керівник підгрупи з енергетики; Люк Якобс, посол Бельгії в Україні; Жан-Батіст Жанжен Вільмер, директор Інституту стратегічних досліджень при Міністерстві оборони Франції (IRSEM); Георгій Логвинський, народний депутат України, заступник голови Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Роман Опімах, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України; Роман Ніцович, керівник програм DiXi Group та інші політики, експерти, представники міжнародних організацій та дипломатичних місій.