Рада встановила мовні квоти на ТБ: 75% ефіру - українською

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації" (№5313).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 народних депутатів із 356, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, з групи "Воля народу" закон підтримали лише 7 депутатів, з групи "Відродження" - лише 4. Жоден депутат від "Опозиційного блоку" цей закон не підтримав.

Документом у законі «Про телебачення і радіомовлення» встановлюється, що у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної і регіональної категорій мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менш як 75% загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00.

Водночас у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій місцевої категорій мовлення передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менш як 60% загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у відповідний час.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний закон для радіо набув чинності в листопаді 2016 року. Він передбачає поступове збільшення відсотка української музики в радіоефірах. Протягом першого року, з моменту набуття чинності документа, частка пісень державною мовою становитиме 25%, починаючи з другого – 30%, а із третього підвищиться до 35%. Також передбачається, що протягом першого року мінімальна частка ведення передач державною мовою становить не менше 50%, протягом другого року – не менше 55%, а з третього року – не менше 60%.