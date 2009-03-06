У Черновецького сьогодні на порядку денному - наболіле питання

Cьогодні, 6 березня, відбудеться пленарне засідання ІІІ сесії Київської міської ради VI скликання.

Планується, що депутати, зокрема, затвердять бюджет столиці на 2009 рік та розглянуть Програму соціально-економічного та культурного розвитку столиці.

Як повідомляв УНІАН, головний кошторис столиці було взято до розгляду депутатами Київради 19 лютого, його планувалось затвердити 26 лютого. Водночас проведення засідання сесії 26 лютого було відмінено. За інформацією секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, засідання сесії 26 лютого було перенесено у зв’язку з великою кількістю пропозицій до проекту бюджету столиці, які необхідно опрацювати перед винесенням на затвердження депутатами.

Вчора, 5 березня, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив сподівання, що бюджет Києва на 2009 рік буде затверджено на засіданні Київради 6 березня.

«Я дуже сподіваюся, що завтра його підтримають всі депутати Київради», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.