У Лаврова обіцяють відповісти "за фактом", якщо Україна введе візи для росіян

У МЗС РФ заявили, що рішення про заходи у відповідь ухвалюватиметься "за фактом" у разі введення віз Україною для росіян. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

"Я читаю позицію пана Клімкіна. Навіть його позиція з цього питання постійно змінюється. Ще рік тому він говорив, що він особисто проти введення візового режиму (з РФ - УНІАН), потім він говорив, що особисто не проти, почав пропонувати якісь модифіковані підходи до цього питання", - сказала Захарова.

"Дуже складно зрозуміти, що вони в результаті зроблять: візовий режим, не візовий режим. Відповідно, відповідати чи не відповідати ми будемо за фактом. Коли буде дія, тоді її буде проаналізовано, що вчергове придумав "київський режим", - наголосила вона.

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Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва. "Коли всерйоз говорять про введення візового режиму, як ви думаєте, ми повинні все це проковтувати і не відповідати взаємністю?" - запитав він.

Про підготовку впровадження візового режиму з РФ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 22 грудня 2016 року. 30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо введення візового режиму з Росією.

1 червня 2017 року в Мін'юсті заявили, що Україна готова до введення візового режиму з РФ, але необхідне політичне рішення.