Порошенко розпочав свій візит до США зі спілкування з українською діаспорою (фото)

Президент Петро Порошенко розпочав свій робочий візит до США з вшанування жертв Голодомору 1932-33 років в Україні та спілкування з українською громадою.

«Більшість у світі не знали, де є Україна, не кажучи вже про Голодомор. А сьогодні не знайти в світі людини, яка б нас не любила, не поважала і не віддавала данину нашому народу», - зазначив Порошенко, передає сайт президента.

Глава Української держави зазначив: Україна пройшла велику відстань, незважаючи на шалені випробування і подякував українській громаді США за значні зусилля і єдність.

«Все, що відбувається зараз в Україні, є в серці діаспори. Ми це відчуваємо. І нам не потрібно звертатись за допомогою - діаспора і так робить все, що може», - сказав Президент.

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Петро Порошенко заявив, що завдяки зусиллям української громади військові, що отримали поранення в АТО, отримують у США необхідну підтримку і допомогу у лікуванні та реабілітації.

Глава держави наголосив, що спільними зусиллями, разом з українцями у всьому світі, нам вдалось не просто зупинити російську агресію, а не дати здійснитись планам Путіна щодо відновлення російської імперії. Він підкреслив, що за три роки вдалось відродити нову потужну українську армію, яка набула унікального досвіду.

Президент висловив впевненість у тому, що саме це і є гарантією незалежності України та свободи і демократії. Петро Порошенко подякував волонтерам за підтримку і допомогу українському війську.

Президент також наголосив, що війна не є приводом для того, щоб не проводити реформи. «Всі наші партнери - Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Австралія, Японія, МВФ, Європейський банк реконструкції та розвитку - всі стверджують, що ми зробили більше реформ, ніж за 23 роки до цього», - зауважив він.

За словами президента, в державі впроваджується реформа децентралізації, зроблені величезні кроки у завершенні судової реформи, запущена система державних закупівель ProZorro.

При цьому Глава держави назвав найбільшим досягненням запровадження безвізового режиму для українських громадян з Євросоюзом. «І це не просто право на перетин кордону. Це остаточне farewell російській імперії і повернення нашого народу до європейської родини», - додав він.

Петро Порошенко підкреслив, що цього також вдалось досягти завдяки спільним зусиллям і підтримці української громади за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня, має відбутись перша особиста зустріч президента США Дональда Трампа з українським главою держави Петром Порошенком.