Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Мартиненку у вигляді особистої поруки

Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід, обраний Солом'янським районним судом столиці для колишнього народного депутата Миколи Мартиненка у вигляді взяття на поруки. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину ухвали оголосила колегія суддів Апеляційного суду столиці.

“Ухвалу слідчого судді Солом'янського району... про обрання запобіжного заходу Мартиненку залишити без змін, заяву слідчого прокуратури - без задоволення”, - зазначається в ухвалі суду і наголошується, що вона оскарженню не підлягає.

В ході судового засідання сторона обвинувачення наполягала на скасуванні обраного судом першої інстанції запобіжного заходу Мартиненку та обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту з правом внесення застави в сумі 300 млн грн.

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На думку прокурорів, рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття на поруки суд першої інстанції не обгрунтував належним чином, не врахував можливі ризики, які можуть виникнути в разі перебування Мартиненка на волі.

У свою чергу, сам Мартиненко і його захисники називали скаргу прокуратури та викладені в ній доводи надуманими та необгрунтованими і просили суд залишити скаргу без задоволення.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали Мартиненка в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Своєю чергою Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів і чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.

26 квітня САП оскаржила рішення про обрання Мартиненку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки міністрів та народних депутатів.

Прокурор САП Роман Симків заявив, що рішення Солом'янського райсуду винесено з явними процесуальними порушеннями, тому прокуратура наполягатиме на його перегляді. Як наголосив Симків, у справі 5 підозрюваних, яким оголошено підозру, а Мартиненку серед них відводиться роль організатора, “тобто людини, яка створила та керувала діями інших осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення”.

У свою чергу Мартиненко назвав «смішним і неадекватним» намір Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржити його запобіжний захід.