Порошенко і Тіллерсон обговорили більш активне залучення США до мирного процесу на Донбасі

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до США провів зустріч із Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, в ході якої представив пропозиції щодо більш активного залучення США до мирного процесу на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

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Зазначається, що напередодні зустрічі «Великої двадцятки», яка відбудеться у Німеччині, співрозмовники скоординували позиції щодо припинення російської агресії на Донбасі та повернення Криму.

У цьому зв'язку президент представив пропозиції щодо більш активного залучення США до мирного процесу на Донбасі. Під час зустрічі було домовлено продовжити консультації з метою вироблення спільних кроків.

Президент України та Держсекретар США обговорили питання звільнення українських заручників та погодились, що це питання має бути вирішено у максимально швидкий спосіб.

Рекс Тіллерсон підтвердив готовність США сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі. Держсекретар США підтвердив збереження санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.