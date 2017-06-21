Порошенко і Тіллерсон обговорили більш активне залучення США до мирного процесу на Донбасі
Президент України та Держсекретар США обговорили питання звільнення українських заручників.
Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до США провів зустріч із Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, в ході якої представив пропозиції щодо більш активного залучення США до мирного процесу на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
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Зазначається, що напередодні зустрічі «Великої двадцятки», яка відбудеться у Німеччині, співрозмовники скоординували позиції щодо припинення російської агресії на Донбасі та повернення Криму.
У цьому зв'язку президент представив пропозиції щодо більш активного залучення США до мирного процесу на Донбасі. Під час зустрічі було домовлено продовжити консультації з метою вироблення спільних кроків.
Президент України та Держсекретар США обговорили питання звільнення українських заручників та погодились, що це питання має бути вирішено у максимально швидкий спосіб.
Рекс Тіллерсон підтвердив готовність США сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі. Держсекретар США підтвердив збереження санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.