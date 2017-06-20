Порошенко обговорив з головою Пентагону російську агресію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко та міністром оборони США Джеймс Меттіс під час зустрічі у Вашингтоні обговорили ситуацію на Донбасі внаслідок російської агресії.

Як повідомила прес-служба глави української держави, під час зустрічі було висловлено занепокоєння у зв’язку з постійними спробами Росії та підтримуваних нею бойовиків підірвати процес мирного врегулювання на Донбасі.

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Глава держави висловив вдячність за рішучу і тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Сполучених Штатів Америки, а також відзначив важливість зміцнення трансатлантичної єдності та солідарності.

Також Порошенко закликав до збереження єдиного міжнародного фронту у політиці санкцій проти РФ, допоки не буде відновлено територіальну цілісність та суверенітет України, включно з Кримом.

Глава держави висловив вдячність за важливу допомогу з боку США у питанні зміцнення обороноздатності України та стійкості Збройних сил України, а також реабілітацію українських воїнів.

Своєю чергою, Джеймс Меттіс висловив повну підтримку Україні і виступив за збереження санкцій проти Росії як країни-агресора. Він наголосив на важливості дотримання зобов'язань щодо забезпечення міжнародного порядку, суверенітету, територіальної цілісності та свободи.

«Навіть перед обличчям загрози агресії, кібератак та іншого ваша країна демонструє стійку відданість і робить багато. США залишаються на позиціях підтримки України», - наголосив він.

Крім того, Меттіс відзначив значний прогрес, який здійснила Україна у сфері безпеки та оборони.

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Сторони обговорили пріоритетні кроки з метою зміцнення оборонного потенціалу України у рамках розвитку стратегічного партнерства зі США та поглиблення двосторонньої співпраці у царині оборони.

Порошенко зазначив, що Україна та США за останні три роки зробили велику роботу. «Ми разом з нашими американськими партнерами створили нові Збройні сили України», - підкреслив президент.

Глава держави також наголосив, що нині Україна не зупиняється, навіть в умовах агресії і продовжує розбудовувати свою армію. Він наголосив, що українське військо набуло досвід, яким ми можемо поділитись з нашими американськими партнерами.

Президент підкреслив важливість розширення співпраці у сфері безпеки та зазначив, що Україні вдалося зберегти свою територіальні цілісність, незалежність та суверенітет завдяки, в тому числі, й співпраці зі США, які є нашим стратегічним партнером.

Президент запросив міністра оборони США відвідати Україну з візитом.