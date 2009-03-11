У Секретаріаті Президента накопичилися 250 справ про призначення суддів

Голова Верховного Суду Василь ОНОПЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА якнайшвидше вирішити питання щодо призначень на посади суддів, які призначаються вперше.

Як повідомляє прес-служба ВСУ, про це йдеться у листі В.ОНОПЕНКА на ім’я глави держави.

Голова ВСУ занепокоєний тим, що ситуація з призначеннями Президентом України суддів на посаду набула критичного характеру.

Голова Верховного Суду зауважує, що звернутися до глави держави з таким листом його змушує питання, яке за Конституцією України є виключною компетенцією Президента України і вирішення якого має істотне значення для стану правосуддя в Україні. Зокрема, йдеться про призначення на посаду професійного судді вперше, яке здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради юстиції.

Упродовж тривалого часу, наголошується в листі, Президент не здійснює таких призначень, чим фактично заблоковано формування суддівського корпусу України за рахунок призначення суддів на посаду вперше. Останній указ про призначення суддів було видано ще на початку листопада минулого року.

В.ОНОПЕНКО констатує, що й попередні укази про призначення суддів видавалися у 2008 році з великими перервами у часі. До того ж, за його словами, їхній аналіз свідчить про вибірковий підхід при включенні кандидатур на ці посади до указів Президента України, коли кандидати на посади суддів в одні суди призначалися практично без затримок після надходження подання Вищої ради юстиції, а рішення щодо кандидатів в інші суди відкладалися на багато місяців. Зокрема, наголошує В.ОНОПЕНКО, це чітко простежується на призначеннях суддів уперше до районних судів Києва.

Внаслідок тривалих затримок у вирішенні Президентом України цих питань на сьогодні у Секретаріаті Президента України накопичилося понад 250 подань Вищої ради юстиції щодо призначення на посаду судді вперше. Це становить майже чверть існуючих вакансій у місцевих судах, зокрема й спеціалізованих.

“Таке масове накопичення у Секретаріаті Президента України вказаних подань, чого не було у всі попередні роки виконання Президентом України цієї функції, не можна пояснити об‘єктивними факторами, пов‘язаними зі складнощами підготовки проектів указів про призначення суддів, необхідністю проведення відповідних перевірок тощо”,- йдеться в листі. Вочевидь, наголошує В.ОНОПЕНКО, основні причини цього носять суб‘єктивний характер і полягають або в недбалому виконанні службових обов‘язків, або ж у свідомому зловживанні посадовими повноваженнями із забезпечення виконання главою держави конституційної функції – формування корпусу професійних суддів шляхом призначення вперше на посаду суддів.