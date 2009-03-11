Ющенко: відтепер уряд не втручатиметься у діяльність НБУ

Уряд скасує усі постанови, які стосувались втручання в діяльність Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу для преси Президент України Віктор ЮЩЕНКО за підсумками наради з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ та експертами.

Зокрема, Президент повідомив, що сьогодні в ході наради було досягнуто домовленостей, що уряд в односторонньому порядку скасує свої постанови, які приймались у розвиток статей 84 та 86 державного бюджету України на 2009 рік.

Зокрема, йдеться про автоматичне рефінансування через ОВДП, а також про механізм підтримки економіки та банків, запроваджений урядом.

«Я вважаю, що це велика перемога і великий компроміс. Таким чином, стабільність української гривні поза загрозою», - сказав Президент, підкресливши, що відтепер уряд не втручатиметься у діяльність НБУ.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що було домовлено по створення об’єднаної національної комісії по рекапіталізації банків, а також ряд інших заходів, на які звертав увагу Міжнародний валютний фонд.