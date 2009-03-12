У ГПУ заявляють, що Портнов не має відношення до смерті Шуби

Народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ не має і не мав жодного відношення до смерті прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби.

Про це «Інтермедіаконсалтингу» повідомив заступник генерального прокурора України Віктор КУДРЯВЦЕВ, коментуючи статтю з даного приводу в сьогоднішньому номері газети «Україна молода».

“Жодного відношення до смерті ШУБИ Андрій ПОРТНОВ не має і не мав. Слідство встановило, що смерть Шуби - нещасний випадок. Причина - необережне поводження зі зброєю, як і підкреслював в одному з інтерв`ю генпрокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО", - сказав В.КУДРЯВЦЕВ.

Він додав, що "за фактом загибелі була порушена кримінальна справа, прийнята у провадження прокурором-криміналістом ГПУ, були проведені слідчі дії, у тому числі й криміналістична експертиза, відпрацьовані різні версії".

У той же час, за словами В.КУДРЯВЦЕВА, розслідування справи ще не завершене, не завершене проведення декількох експертиз. Він зазначив, що бачив публікацію в газеті «Україна молода», і вважає це «повною маячнею».

Як повідомлялося, сьогодні видання опублікувало статтю про причетність народного депутата Андрія ПОРТНОВА до діяльності рейдерського угрупування Олександра КАПІТОНОВА («Капітошки») і смерті прокурора Дніпропетровської області В.Шуби. Видання повідомило, що недавно до рук правоохоронців потрапив найближчий спільник О.КАПІТОНОВА Олександр ПЛАСТОВЕЦЬ, який, за деякою інформацією, є кумом ще одного відомого бютівця – Богдана ГУБСЬКОГО. «Більш цікавішим виявилося те, що в записнику мобільного телефону затриманого був номер колеги ГУБСЬКОГО – Андрія ПОРТНОВА. А це дає підстави вважати, що контакт з ОЗГ «Капітошки» мають, принаймні, двоє людей з найближчого оточення прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО», - пише видання.

“Україна молода” пише, що за інформацією правоохоронців, А.ПОРТНОВ міг бути лідером «Капітошек», їх «мозковим центром».

У той же час, у прес-службі БЮТ заявили, що їм відомо про «існування замовлення Секретаріату Президента будь-яким способом обливати брудом народних депутатів БЮТ, зокрема, А.ПОРТНОВА, який відомий своєю чесною, принциповою, жорсткою позицією».

У прес-службі БЮТ зазначили, що завжди з повагою ставилися до журналістів і до їхніх обов`язків, що визначені професією: подавати інформацію чесно, збалансовано; шукати істину, незважаючи на важкі перешкоди і опір високих посадовців. «Проте і в журналістиці є своя межа: межа моральності, порядності, професійності. Ми вважаємо, що керівництво газети «Україна молода» цю межу зухвало перестрибнуло», - йдеться у заяві. Прес-служба блоку «звертається до тих журналістів, які, на відміну від головного редактора «України молодої» і «хоружівського кума» Президента Михайла ДОРОШЕНКА, ще мають честь, совість і професійну гордість: не перетворюйтеся на «шакалів» і «стерв`ятників» Банкової».

Тим часом прес-служба Секретаріату Президента України заявила із цього приводу, що «пояснювати непристойні або незаконні дії своїх однопартійців виключно замовленням з боку опонентів - непереконливо і нещиро». «Це все одно, що ображатися на дзеркало за вади власного обличчя», - йдеться у заяві.

Як зазначили у прес-службі Секретаріату Президента, «нервова реакція окремих членів БЮТ на факти критичних публікацій у пресі не обов`язково свідчить про політичне замовлення опонентів. Просто лідерам політичних сил потрібно серйозніше ставитися до формування виборчих списків і зменшувати в них питому вагу рейдерів, масажисток і секретарок».