Луценко й далі їстиме "хліб міліції", хоча й знає, де легше

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє, що через 2-3 роки Україна побачить зовсім іншу міліцію, і просить політиків не заважати їй і не втручатися у її діяльність

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференцїі у Харкові

«Дайте нам час, і через 2-3 роки ми побачимо зовсім іншу міліцію», - сказав міністр.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що і надалі має намір залишатися на посаді міністра внутрішніх справ, не дивлячись на те, «що кар’єра політика значно легша і простіша, ніж хліб міліції».